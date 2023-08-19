(Тышлек СУЛАХЧИ) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.07.1904
Дата смерти15.04.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1904
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-18,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-10
Крещение
17.07.1904
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-18,зап.-26,ГАДО,Ф - 426-1-10 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Харлампий Саввич Тохтамыш и Мария Тохтамыш
Смерть
15.04.1905
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1905г.лист-132,лист-17,ГАДО,Ф - 426-1-10
Похороны
16.04.1905