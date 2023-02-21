Квасников Тимофей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасников Тимофей Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квасников Афанасий Савинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Квасников Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Квасникова Матрона Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Квасников Афанасий Тимофеевич

Мать ребёнка: Квасникова Матрона Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Квасников Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Квасникова Матрона Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Квасников Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: Квасникова Матрона Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Квасников Елиазар Тимофеевич

Мать ребёнка: Квасникова Матрона Ивановна

Смерть
Неизвестно
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