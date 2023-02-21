Квасников Тимофей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квасников Афанасий Савинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Квасников Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Квасникова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Квасников Афанасий Тимофеевич
Мать ребёнка: Квасникова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Квасников Пётр Тимофеевич
Мать ребёнка: Квасникова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Квасников Максим Тимофеевич
Мать ребёнка: Квасникова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Квасников Елиазар Тимофеевич
Мать ребёнка: Квасникова Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно