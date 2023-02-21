Квасникова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти10.04.1797 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Квасников Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Квасников Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Квасников Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Квасников Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Квасников Пётр Тимофеевич
Отец ребёнка: Квасников Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Квасников Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Квасников Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Квасников Елиазар Тимофеевич
Отец ребёнка: Квасников Тимофей Афанасьевич
Смерть
10.04.1797 ст.