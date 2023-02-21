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Квасникова Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

10.04.1797 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Квасников Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Квасников Тимофей Афанасьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Квасников Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Квасников Тимофей Афанасьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Квасников Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Квасников Тимофей Афанасьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Квасников Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Квасников Тимофей Афанасьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Квасников Елиазар Тимофеевич

Отец ребёнка: Квасников Тимофей Афанасьевич

Смерть
10.04.1797 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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