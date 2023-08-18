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Ермоленко Анна Онисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ермоленко Петр Онуфриевич

Отец ребёнка: Ермоленко Онуфрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Онуфриевна

Отец ребёнка: Ермоленко Онуфрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Параскева Онуфриевна

Отец ребёнка: Ермоленко Онуфрий Григорьевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ермоленко Василий Онуфриевич

Отец ребёнка: Ермоленко Онуфрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Онуфрий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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