Ермоленко Анна Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ермоленко Петр Онуфриевич
Отец ребёнка: Ермоленко Онуфрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Онуфриевна
Отец ребёнка: Ермоленко Онуфрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Параскева Онуфриевна
Отец ребёнка: Ермоленко Онуфрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ермоленко Василий Онуфриевич
Отец ребёнка: Ермоленко Онуфрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно