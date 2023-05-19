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Анисимов Ворфоломей

Место рождения

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Анисимов Архип

Мать: Анисимова Дарья

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Анисимов Михаил

Мать ребёнка: Анисимова Анисья (Анисия)

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Анисимова Анисья (Анисия)

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Анисимов Фёдор

Мать ребёнка: Анисимова Анисья (Анисия)

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Анисимов Ермолай

Мать ребёнка: Анисимова Анисья (Анисия)

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Анисимов ? (СХп 1917 - 1884 гр ?)

Мать ребёнка: Анисимова Анисья (Анисия)

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия