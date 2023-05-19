Анисимов Ворфоломей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Анисимов Архип
Мать: Анисимова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Анисимов Михаил
Мать ребёнка: Анисимова Анисья (Анисия)
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Анисимова Анисья (Анисия)
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Анисимов Фёдор
Мать ребёнка: Анисимова Анисья (Анисия)
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Анисимов Ермолай
Мать ребёнка: Анисимова Анисья (Анисия)
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Анисимов ? (СХп 1917 - 1884 гр ?)
Мать ребёнка: Анисимова Анисья (Анисия)
Смерть
Неизвестно