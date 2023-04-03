Анисимова (Андреева) Анисья (Анисия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Андреева) Анисья (Анисия)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Анисимов Михаил

Отец ребёнка: Анисимов Ворфоломей

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Анисимов Ворфоломей

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Анисимов Фёдор

Отец ребёнка: Анисимов Ворфоломей

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Анисимов Ермолай

Отец ребёнка: Анисимов Ворфоломей

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Анисимов ? (СХп 1917 - 1884 гр ?)

Отец ребёнка: Анисимов Ворфоломей

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
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