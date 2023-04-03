Анисимова (Андреева) Анисья (Анисия)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Анисимов Михаил
Отец ребёнка: Анисимов Ворфоломей
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Анисимов Ворфоломей
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Анисимов Фёдор
Отец ребёнка: Анисимов Ворфоломей
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Анисимов Ермолай
Отец ребёнка: Анисимов Ворфоломей
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Анисимов ? (СХп 1917 - 1884 гр ?)
Отец ребёнка: Анисимов Ворфоломей