Анисимова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Анисимов Филипп
Отец ребёнка: Анисимов Архип
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Анисимов Ворфоломей
Отец ребёнка: Анисимов Архип
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Анисимов Егор
Отец ребёнка: Анисимов Архип
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Анисимов Архип
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Федосья (Феодосия)
Отец ребёнка: Анисимов Архип