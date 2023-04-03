Анисимова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Анисимов Филипп

Отец ребёнка: Анисимов Архип

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Анисимов Ворфоломей

Отец ребёнка: Анисимов Архип

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Анисимов Егор

Отец ребёнка: Анисимов Архип

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Анисимов Архип

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Федосья (Феодосия)

Отец ребёнка: Анисимов Архип

Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
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