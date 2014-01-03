Шварц (Порошинова) Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварц (Порошинова) Галина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

03.01.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Порошин Георг

Мать: Порошина Ольга

Рождение ребёнка
27.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шварц Эдуард

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шварц Эдуард

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шварц Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шварц Владимир

Отец ребёнка: Шварц Эдуард

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шварц Эдуард

Смерть
03.01.2014
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
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