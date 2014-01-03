Шварц (Порошинова) Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1932
Дата смерти03.01.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Отец: Порошин Георг
Мать: Порошина Ольга
Рождение ребёнка
27.04.1960
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
30.03.1969
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шварц Владимир
Отец ребёнка: Шварц Эдуард
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
03.01.2014