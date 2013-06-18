Шварц Эдуард
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1935
Дата смерти18.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: Шварц Петр
Мать: Шварц Агата
Рождение ребёнка
27.04.1960
Рождение ребёнка
1966
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1969
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шварц Владимир
Мать ребёнка: Шварц Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
18.06.2013