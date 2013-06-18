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Шварц Эдуард

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

18.06.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Шварц Петр

Мать: Шварц Агата

Рождение ребёнка
27.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шварц Галина Георгиевна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шварц Галина Георгиевна

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шварц Галина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шварц Владимир

Мать ребёнка: Шварц Галина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шварц Галина Георгиевна

Смерть
18.06.2013
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