Успенская (Болонина) Любовь Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенская (Болонина) Любовь Евгеньевна

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Место рождения

Андреевская, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

?.09.1889

Дата смерти

?.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1889

Отец: Болонин Евгений Федорович

Мать: Болонина Елизавета Николаевна

Андреевская, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.12.1911

Дочь: Успенская Мария Александровна

Отец ребёнка: Успенский Александр Андреевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
1911

Муж: Успенский Александр Андреевич

Шестихино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.03.1913

Дочь: Лазарева Антонина Александровна

Отец ребёнка: Успенский Александр Андреевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.05.1915

Дочь: Кованова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Успенский Александр Андреевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.06.1917

Сын: Кованов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Успенский Александр Андреевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
?.02.1980
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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