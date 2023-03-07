Успенская (Болонина) Любовь Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения?.09.1889
Дата смерти?.02.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1889
Рождение ребёнка
?.12.1911
Дочь: Успенская Мария Александровна
Отец ребёнка: Успенский Александр Андреевич
Бракосочетание
1911
Шестихино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.03.1913
Дочь: Лазарева Антонина Александровна
Отец ребёнка: Успенский Александр Андреевич
Рождение ребёнка
?.05.1915
Дочь: Кованова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Успенский Александр Андреевич
Рождение ребёнка
23.06.1917
Сын: Кованов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Успенский Александр Андреевич
Смерть
?.02.1980