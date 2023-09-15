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Успенский Александр Андреевич

Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

?.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1888

Отец: Успенский Андрей Флегонтович

Мать: Успенская Анна Захаровна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.12.1911

Дочь: Успенская Мария Александровна

Мать ребёнка: Успенская Любовь Евгеньевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
1911

Жена: Успенская Любовь Евгеньевна

Шестихино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.03.1913

Дочь: Лазарева Антонина Александровна

Мать ребёнка: Успенская Любовь Евгеньевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.05.1915

Дочь: Кованова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Успенская Любовь Евгеньевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.06.1917

Сын: Кованов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Успенская Любовь Евгеньевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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