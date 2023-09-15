Успенский Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения?.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1888
Рождение ребёнка
?.12.1911
Дочь: Успенская Мария Александровна
Мать ребёнка: Успенская Любовь Евгеньевна
Бракосочетание
1911
Шестихино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.03.1913
Дочь: Лазарева Антонина Александровна
Мать ребёнка: Успенская Любовь Евгеньевна
Рождение ребёнка
?.05.1915
Дочь: Кованова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Успенская Любовь Евгеньевна
Рождение ребёнка
23.06.1917
Сын: Кованов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Успенская Любовь Евгеньевна
Смерть
Неизвестно