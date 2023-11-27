Самсоненко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсоненко Григорий

Место рождения

Мелитополь , Рогачики

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелитополь , Рогачики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Никита

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Кондрат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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