Самсоненко Григорий
Место рожденияМелитополь , Рогачики
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Мелитополь , Рогачики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Никита
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Кондрат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно