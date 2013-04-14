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Овчинников Николай

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Место рождения

Полевской, Полевской, Свердловская область

Дата рождения

15.05.1949

Дата смерти

14.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1949

Отец: Овчинников Николай

Мать: Овчинникова Зоя

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.12.1972

Сын: Овчинников Сергей

Мать ребёнка: Овчинникова Раиса

Рождение ребёнка
22.08.1977

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Овчинникова Раиса

Рождение ребёнка
27.07.1984

Дочь: Афанасьева Ольга

Мать ребёнка: Овчинникова Раиса

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Раиса

Смерть
14.04.2013
Полевской, Полевской, Свердловская область