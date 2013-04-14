Овчинников Николай
Место рождения
Дата рождения15.05.1949
Дата смерти14.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1949
Отец: Овчинников Николай
Мать: Овчинникова Зоя
Рождение ребёнка
03.12.1972
Сын: Овчинников Сергей
Мать ребёнка: Овчинникова Раиса
Рождение ребёнка
22.08.1977
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Овчинникова Раиса
Рождение ребёнка
27.07.1984
Дочь: Афанасьева Ольга
Мать ребёнка: Овчинникова Раиса
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Раиса
Смерть
14.04.2013