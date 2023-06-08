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(Овчинникова) Елена
(Овчинникова) Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.1977
Пол
Женский
Отец
Овчинников Николай
1949 г.р.
Мать
Овчинникова (Некрасова) Раиса
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1977
Отец:
Овчинников Николай
Мать:
Овчинникова Раиса
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