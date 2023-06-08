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(Овчинникова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1977

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1977

Отец: Овчинников Николай

Мать: Овчинникова Раиса