Соломония Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1892
Муж: Анисим Акимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1894
Сын: Константин (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно