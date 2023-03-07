Рекшинская (Демьянова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Демьянова) Анна Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекшинский Владимир Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Владимировна

Отец ребёнка: Рекшинский Владимир Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекшинский Владимир Андреевич

Смерть
1965
Москва, город федерального значения Москва
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