Рекшинская (Демьянова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекшинский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Владимировна
Отец ребёнка: Рекшинский Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965