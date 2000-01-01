Рекшинский Владимир Андреевич
Место рожденияг. Семенов
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
г. Семенов
Работа или профессия
С 1908 по 1935
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева
преподаватель, профессор
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кудрина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Рекшинская Анна Николаевна
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Владимировна
Мать ребёнка: Рекшинская Анна Николаевна
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Московская сельскохозяйственная академия, ихтиолог
высшее
Смерть
1960
Москва