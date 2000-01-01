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Рекшинский Владимир Андреевич

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Место рождения

г. Семенов

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Рекшинский Андрей Семёнович

Мать: Рекшинская Софья Михайловна

г. Семенов
Работа или профессия
С 1908 по 1935
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева
преподаватель, профессор
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кудрина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Рекшинская Анна Николаевна

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Владимировна

Мать ребёнка: Рекшинская Анна Николаевна

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекшинская Анна Николаевна

Образование
Неизвестно
Московская сельскохозяйственная академия, ихтиолог
высшее
Смерть
1960
Москва
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