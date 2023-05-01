Конник (Пивоварова) Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1950
Рождение ребёнка
24.12.1970
Дочь: Пономарь Ирина Александровна
Отец ребёнка: Ловицкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.1974
Дочь: Грибашова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Ловицкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
02.02.1983
Дочь: Манохина Людмила Вадимовна
Отец ребёнка: Коник Вадим Николаевич
Мысовое, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно