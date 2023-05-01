Конник (Пивоварова) Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конник (Пивоварова) Людмила Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1950

Отец: Пивоваров Петр Игнатьевич

Мать: Харченко Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
24.12.1970

Дочь: Пономарь Ирина Александровна

Отец ребёнка: Ловицкий Александр Николаевич

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.09.1974

Дочь: Грибашова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Ловицкий Александр Николаевич

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.02.1983

Дочь: Манохина Людмила Вадимовна

Отец ребёнка: Коник Вадим Николаевич

Мысовое, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловицкий Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коник Вадим Николаевич