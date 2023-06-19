Ловицкий Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1970
Дочь: Пономарь Ирина Александровна
Мать ребёнка: Конник Людмила Петровна
Рождение ребёнка
29.09.1974
Дочь: Грибашова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Конник Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конник Людмила Петровна
Смерть
Неизвестно