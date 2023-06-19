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Ловицкий Александр Николаевич

Место рождения

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

22.08.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.12.1970

Дочь: Пономарь Ирина Александровна

Мать ребёнка: Конник Людмила Петровна

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.09.1974

Дочь: Грибашова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Конник Людмила Петровна

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конник Людмила Петровна

Смерть
Неизвестно