Тарасенков Абрам Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти16.02.1868
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1824
Сын: Тарасенков Емельян Абрамович
Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тарасенков Павел Абрамович
Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.01.1830
Сын: Тарасенков Павел Абрамович
Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрёна Абрамовна
Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Куляшова Василиса Абрамовна
Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
1837
Рождение ребёнка
19.11.1839
Рождение ребёнка
29.05.1842
Дочь: Феодосия Абрамовна
Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.11.1846
Рождение ребёнка
30.01.1850
Сын: Тарасенков Иоанн Абрамович
Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тарасенков Тихон Абрамович
Мать ребёнка: Тарасенкова Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасенкова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1868
Причина смерти: от удушья