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Тарасенков Абрам Кирилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

16.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Тарасенков Кирила Козьмин

Мать: Тарасенкова Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
1824

Сын: Тарасенков Емельян Абрамович

Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Тарасенков Павел Абрамович

Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.01.1830

Сын: Тарасенков Павел Абрамович

Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрёна Абрамовна

Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Куляшова Василиса Абрамовна

Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина Абрамовна

Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.11.1839

Дочь: Екатерина Абрамовна

Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.05.1842

Дочь: Феодосия Абрамовна

Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.11.1846

Дочь: Екатерина Абрамовна

Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1850

Сын: Тарасенков Иоанн Абрамович

Мать ребёнка: Тарасенкова Федора Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Тарасенков Тихон Абрамович

Мать ребёнка: Тарасенкова Евдокия Афанасьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенкова Евдокия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенкова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенкова Федора Тимофеевна

Смерть
16.02.1868
Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от удушья
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