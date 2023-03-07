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Тарасенков Емельян Абрамович

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Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Тарасенков Абрам Кирилович

Мать: Тарасенкова Федора Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1841

Жена: Тарасенкова Евдокия Афанасьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.09.1847

Дочь: Любовь Емельяновна

Мать ребёнка: Тарасенкова Евдокия Афанасьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Тарасенков Тихон Емельянович

Мать ребёнка: Тарасенкова Евдокия Афанасьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Тарасенков Тихон Емельянович

Мать ребёнка: Тарасенкова Евдокия Афанасьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.04.1853

Сын: Тарасенков Георгий Емельянович

Мать ребёнка: Тарасенкова Евдокия Афанасьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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