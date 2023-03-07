Тарасенков Емельян Абрамович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
1841
Рождение ребёнка
22.09.1847
Дочь: Любовь Емельяновна
Мать ребёнка: Тарасенкова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тарасенков Тихон Емельянович
Мать ребёнка: Тарасенкова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тарасенков Тихон Емельянович
Мать ребёнка: Тарасенкова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
07.04.1853
Сын: Тарасенков Георгий Емельянович
Мать ребёнка: Тарасенкова Евдокия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно