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Султеев Рахматулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Шафеев Султей

Мать: Кадыкова София

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Рахматуллина Нафрась

Мать ребёнка: Рейхана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Рахматуллина Фариха

Мать ребёнка: Рейхана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Рахматуллин Ганиатулла

Мать ребёнка: Рейхана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Рахматуллина Мафузя

Мать ребёнка: Рейхана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Рахматуллин Тохватулла

Мать ребёнка: Рейхана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Рахматуллин Агельулла

Мать ребёнка: Рейхана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токтаметева Гульбагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рейхана

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно