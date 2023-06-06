Султеев Рахматулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Шафеев Султей
Мать: Кадыкова София
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Рахматуллина Нафрась
Мать ребёнка: Рейхана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Рахматуллина Фариха
Мать ребёнка: Рейхана
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Рейхана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Рахматуллина Мафузя
Мать ребёнка: Рейхана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Рейхана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Рейхана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токтаметева Гульбагида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рейхана
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно