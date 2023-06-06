Рахматуллин Тохватулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Султеев Рахматулла
Мать: Рейхана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Тохватуллина Зайда
Мать ребёнка: Хасанова Загира
Рождение ребёнка
22.01.1855
Сын: Тохватуллин Ибетулла
Мать ребёнка: Хасанова Загира
Рождение ребёнка
01.01.1858
Мать ребёнка: Хасанова Загира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хасанова Загира
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно