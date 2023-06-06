Рахматуллин Тохватулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Тохватулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Султеев Рахматулла

Мать: Рейхана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Тохватуллина Зайда

Мать ребёнка: Хасанова Загира

Рождение ребёнка
22.01.1855

Сын: Тохватуллин Ибетулла

Мать ребёнка: Хасанова Загира

Рождение ребёнка
01.01.1858

Сын: Тохватуллин Габидулла

Мать ребёнка: Хасанова Загира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова Загира

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно