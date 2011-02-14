Ткаченко Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Александр Андреевич

Ткаченко Александр Андреевич

Место рождения

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

11.11.1929

Дата смерти

14.02.2011

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 или 1909 г.р.

Жена

1934 г.р.
1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1929

Отец: Ткаченко Андрей Андреевич

Мать: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткаченко Валентина Михайловна

Соленое, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
23.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткаченко Валентина Михайловна

Азов, город Азов, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Клара Григорьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Ткаченко Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Валентина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
Смерть
14.02.2011
Азов, город Азов, Ростовская область
Причина смерти: Инсульт