Ткаченко Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1929
Дата смерти14.02.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1929
Рождение ребёнка
10.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткаченко Валентина Михайловна
Соленое, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
23.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткаченко Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.02.2011
Причина смерти: Инсульт