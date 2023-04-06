Ткаченко (Набокова) Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Набокова) Прасковья Ильинична

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Место рождения

Шкуринская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1909 или 06.03.1909

Дата смерти

09.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 или 06.03.1909

Отец: Набоков Илья

Мать: Набокова Анна

Шкуринская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
1927 или 1928

Муж: Ткаченко Андрей Андреевич

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Ткаченко Андрей Андреевич ехал в Головатовку за невестой, она оказалась хромая и он её не захотел, а проезжая мимо, увидел Ткаченко Прасковью Ильиничну и познакомился с ней
Рождение ребёнка
11.11.1929

Сын: Ткаченко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.12.1935

Дочь: Шафоростова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.10.1936

Сын: Ткаченко Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1939

Сын: Ткаченко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.12.1939

Сын: Ткаченко Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяка
Место жительства
Неизвестно
Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
09.03.1981
Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
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