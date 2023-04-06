Ткаченко (Набокова) Прасковья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1909 или 06.03.1909
Дата смерти09.03.1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 или 06.03.1909
Отец: Набоков Илья
Мать: Набокова Анна
Бракосочетание
1927 или 1928
Ткаченко Андрей Андреевич ехал в Головатовку за невестой, она оказалась хромая и он её не захотел, а проезжая мимо, увидел Ткаченко Прасковью Ильиничну и познакомился с ней
Рождение ребёнка
11.11.1929
Сын: Ткаченко Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1935
Дочь: Шафоростова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
29.10.1936
Сын: Ткаченко Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1939
Сын: Ткаченко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
04.12.1939
Сын: Ткаченко Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
09.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
28.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.03.1981