Ткаченко Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1905
Дата смертиОколо 18.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1905
Отец: Ткаченко Андрей
Бракосочетание
1927 или 1928
Ткаченко Андрей Андреевич ехал в Головатовку за невестой, она оказалась хромая и он её не захотел, а проезжая мимо, увидел Ткаченко Прасковью Ильиничну и познакомился с ней
Рождение ребёнка
11.11.1929
Сын: Ткаченко Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
01.12.1935
Дочь: Шафоростова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
29.10.1936
Сын: Ткаченко Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1939
Сын: Ткаченко Николай Андреевич
Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
04.12.1939
Сын: Ткаченко Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
09.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
28.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
Конюх
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 18.09.1990
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область