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Ткаченко Андрей Андреевич

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Место рождения

Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

05.05.1905

Дата смерти

Около 18.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1905

Отец: Ткаченко Андрей

Мать: Ткаченко Параскева Николаевна

Круглое, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1927 или 1928

Жена: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Ткаченко Андрей Андреевич ехал в Головатовку за невестой, она оказалась хромая и он её не захотел, а проезжая мимо, увидел Ткаченко Прасковью Ильиничну и познакомился с ней
Рождение ребёнка
11.11.1929

Сын: Ткаченко Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.12.1935

Дочь: Шафоростова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.10.1936

Сын: Ткаченко Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1939

Сын: Ткаченко Николай Андреевич

Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.12.1939

Сын: Ткаченко Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Конюх
Место жительства
Неизвестно
Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 18.09.1990
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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