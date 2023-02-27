???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдоров Кузьма Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Ольга Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий
Смерть
Неизвестно