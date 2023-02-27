Фролова (Яковлева) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Яковлева) Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1908

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1908

Отец: Афанасий

Мать: ???

Рождение ребёнка
12.04.1951

Сын: Фролов Борис Родионович

Отец ребёнка: Фролова Родион Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Анатолий Родионович

Отец ребёнка: Фролова Родион Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролова Юрий Родионович

Отец ребёнка: Фролова Родион Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролова Родион Андреевич

Смерть
1978
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