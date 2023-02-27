Фролова (Яковлева) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1908
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1951
Отец ребёнка: Фролова Родион Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Анатолий Родионович
Отец ребёнка: Фролова Родион Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фролова Родион Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978