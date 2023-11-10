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Алексей Григорьев

Место рождения

Витязево, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Витязево, Красносельский муниципальный район, Костромская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Витязево, Красносельский муниципальный район, Костромская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Витязево, Красносельский муниципальный район, Костромская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Смерть
1749
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
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