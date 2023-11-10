Алексей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1749
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Федор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Смерть
1749
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот