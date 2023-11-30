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Федор Алексеевич

Место рождения

Витязево, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Алексей Григорьев

Мать: не указана

Витязево, Красносельский муниципальный район, Костромская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Матрена Федороана

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Смерть
Неизвестно
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