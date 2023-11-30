Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Алексей Григорьев
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Матрена Федороана
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ивановна
ГАСО,фонд24, оп1, дело1502, 33 оборот
Смерть
Неизвестно