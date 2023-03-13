Филимоновъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Филимоновъ Иванъ
Мать: Филимонова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Заболотнова Авдотья
Мать ребёнка: Филимонова Крестинья Онофрева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Филимонова Крестинья Онофрева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Филимоновъ Матвей
Мать ребёнка: Филимонова Крестинья Онофрева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Филимоновъ Илья
Мать ребёнка: Филимонова Крестинья Онофрева
Бракосочетание
Неизвестно