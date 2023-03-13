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Филимоновъ Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Филимоновъ Иванъ

Мать: Филимонова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Заболотнова Авдотья

Мать ребёнка: Филимонова Крестинья Онофрева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Филимонова Крестинья Онофрева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Филимоновъ Матвей

Мать ребёнка: Филимонова Крестинья Онофрева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Филимоновъ Илья

Мать ребёнка: Филимонова Крестинья Онофрева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Крестинья Онофрева

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