Филимоновъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимоновъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Филимоновъ Пахомъ

Мать ребёнка: Филимонова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Филимоновъ Тимофей

Мать ребёнка: Филимонова Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Марфа Иванова

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