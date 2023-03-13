Филимоновъ Пахомъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилимоновъ Пахомъ

Филимоновъ Пахомъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Филимоновъ Иванъ

Мать: Филимонова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Филимоновъ Гордей

Мать ребёнка: Филимонова Матрена Федорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Филимоновъ Кириллъ

Мать ребёнка: Филимонова Матрена Федорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Филимонова Матрена Федорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Филимоновъ Василий

Мать ребёнка: Филимонова Матрена Федорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Филимонова Матрена Федорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Филимоновъ Яковъ

Мать ребёнка: Филимонова Матрена Федорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Матрена Федорова

Смерть
1792
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close