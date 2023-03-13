Филимоновъ Пахомъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Филимоновъ Иванъ
Мать: Филимонова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Филимоновъ Гордей
Мать ребёнка: Филимонова Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Филимоновъ Кириллъ
Мать ребёнка: Филимонова Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Филимонова Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Филимоновъ Василий
Мать ребёнка: Филимонова Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Филимонова Матрена Федорова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Филимоновъ Яковъ
Мать ребёнка: Филимонова Матрена Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792