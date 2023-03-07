Заболотнова (Филимонова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Филимоновъ Тимофей
Рождение ребёнка
1788
Сын: Заболотновъ Тихонъ
Отец ребёнка: Заболотновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Заболотновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Заболотновъ Потапъ
Отец ребёнка: Заболотновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Заболотновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1795
Сын: Заболотновъ Егоръ
Отец ребёнка: Заболотновъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заболотновъ Михаилъ