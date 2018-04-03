Фирсова (Сиволонская) Мария Демьяновна
Место рождения
Дата рождения26.08.1937
Дата смерти03.04.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирсов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирсов Фёдор Васильевич
Смерть
03.04.2018