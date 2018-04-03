Фирсова (Сиволонская) Мария Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова (Сиволонская) Мария Демьяновна

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Место рождения

Вознесеновка, Ромненский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

26.08.1937

Дата смерти

03.04.2018

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1937

Отец: Сиволонский Демьян Иннокентьевич

Мать: Сиволонская (Ульянич) Анастасия Гордеевна

Вознесеновка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Фёдор Васильевич

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Фёдор Васильевич

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
03.04.2018
Белогорск, город Белогорск, Амурская область

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