Сиволонская (Ульянич) Анастасия Гордеевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1912
Дата смерти29.12.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сиволонский Демьян Иннокентьевич
Смерть
29.12.2004
Белогорск, город Белогорск, Амурская область