Сиволонская (Ульянич) Анастасия Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиволонская (Ульянич) Анастасия Гордеевна

Место рождения

Заречное, Белогорский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

25.10.1912

Дата смерти

29.12.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречное, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
09.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиволонский Демьян Иннокентьевич

Смерть
29.12.2004
Белогорск, город Белогорск, Амурская область