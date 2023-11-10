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Малыхин Иван Стефанович

Место рождения

Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Малыхин Стефан Иванович

Мать: Малыхина Варвара Стефановна

Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Смерть
1933
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