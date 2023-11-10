Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Малыхин Иван Стефанович
Малыхин Иван Стефанович
Написать автору
Древо
Место рождения
Верхняя Малыхина
, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Дата рождения
1922
Дата смерти
1933
Пол
Мужской
Отец
Малыхин Стефан Иванович
1904 г.р.
Мать
Малыхина (Малышева) Варвара Стефановна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Малыхин Стефан Иванович
Мать:
Малыхина Варвара Стефановна
Верхняя Малыхина
, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Смерть
1933
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия