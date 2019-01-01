деревня Верхняя Малыхина, деревня Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Верхняя Малыхина

Октябрьский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
148Малыхина, что на Дичне, д. каз.при рч. Дичне.3838154050

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Курский уезд, Дьяконовская волость
Малыхина Верхняя д. 35192162Земского начальника: 2. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 3. Призывной по отправлению воинской повинности: 4. Военно-конский: 14.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Октябрьский район
630204Верхняя Малыхинадеревня51°36'35°46'M-36-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Артюховский сельсовет
38628404111д Верхняя Малыхинадеревня
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