Малыхина (Малышева) Варвара Стефановна
Место рождения
Дата рождения25.11.1902
Дата смерти22.10.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1902
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1924
Дочь: Малыхина Анна Стефановна
Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1930
Сын: Малыхин Алексей Стефанович
Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1931
Сын: Малыхин Александр Стефанович
Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1936
Дочь: Ивлева Зоя Стефановна
Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1940
Сын: Малыхин Николай Стефанович
Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1992
Курск, город Курск, Курская область