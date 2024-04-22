Малыхина (Малышева) Варвара Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыхина (Малышева) Варвара Стефановна

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Место рождения

Митрофанова, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

25.11.1902

Дата смерти

22.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1902

Отец: Малышев Стефан Стефанович

Мать: Малышева Матрена Александровна

Митрофанова, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Малыхин Иван Стефанович

Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович

Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.08.1924

Дочь: Малыхина Анна Стефановна

Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович

Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович

Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.03.1930

Сын: Малыхин Алексей Стефанович

Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович

Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.10.1931

Сын: Малыхин Александр Стефанович

Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович

Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.06.1936

Дочь: Ивлева Зоя Стефановна

Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович

Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.05.1940

Сын: Малыхин Николай Стефанович

Отец ребёнка: Малыхин Стефан Иванович

Верхняя Малыхина, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыхин Стефан Иванович

Смерть
22.10.1992
Курск, город Курск, Курская область
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