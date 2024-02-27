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Русинов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14362 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1804 г., Л. 135 | Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внес... Показать все
Бракосочетание
Около 1841

Жена: Русинова Александра Степановна

Бракосочетание
Между 1854 и 1857

Жена: Русинова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
23.06.1865 ст.

Дочь: Туган-Барановская Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Русинова Ольга Васильевна

Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год : с алфавитным указателем и приложениями | Сост. М. Чернявским. - Тверь, 1869. - XIII, 219 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, генерал-лейтенант
Смерть
Неизвестно
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