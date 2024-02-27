Русинов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
28.01.1804 ст.
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14362 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1804 г., Л. 135 | Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внес... Показать все
Бракосочетание
Около 1841
Бракосочетание
Между 1854 и 1857
Рождение ребёнка
23.06.1865 ст.
Дочь: Туган-Барановская Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Русинова Ольга Васильевна
Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год : с алфавитным указателем и приложениями | Сост. М. Чернявским. - Тверь, 1869. - XIII, 219 ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, генерал-лейтенант
Смерть
Неизвестно