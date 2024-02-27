Русинова (Певицкая-Боровицкая) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинова (Певицкая-Боровицкая) Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.02.1853 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1841

Муж: Русинов Федор Иванович

Смерть
14.02.1853 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Паралич матки вследствие родов | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 124, Дело 745, лл.:1-406А Метрические книги церквей С.-Петербу... Показать все
Похороны
17.02.1853 ст.
Собор Владимирской иконы Божией матери, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Отпевание (погребение) | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 124, Дело 745, лл.:1-406А Метрические книги церквей С.-Петербурга: Владимирская. л.332... Показать все
Похороны
После 17.02.1853 ст.
село Верескуново, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Тело ея отпѣто и предано землѣ съ словѣснаго разрешеія Его Высокопреосвященства, во Владимирской церкви мѣстным причтомъ, а погребено Тверской губерніи Вышневолоцкаго уѣзда въ селѣ Верискуновѣ при Ник... Показать все
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