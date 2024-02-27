Русинова (Певицкая-Боровицкая) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.02.1853 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1841
Смерть
14.02.1853 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Паралич матки вследствие родов | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 124, Дело 745, лл.:1-406А Метрические книги церквей С.-Петербу... Показать все
Похороны
17.02.1853 ст.
Собор Владимирской иконы Божией матери, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Отпевание (погребение) | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 124, Дело 745, лл.:1-406А Метрические книги церквей С.-Петербурга: Владимирская. л.332... Показать все
Похороны
После 17.02.1853 ст.
село Верескуново, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Тело ея отпѣто и предано землѣ съ словѣснаго разрешеія Его Высокопреосвященства, во Владимирской церкви мѣстным причтомъ, а погребено Тверской губерніи Вышневолоцкаго уѣзда въ селѣ Верискуновѣ при Ник... Показать все