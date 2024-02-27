Русинова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
Между 1854 и 1857
Рождение ребёнка
23.06.1865 ст.
Дочь: Туган-Барановская Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Русинов Федор Иванович
Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год : с алфавитным указателем и приложениями | Сост. М. Чернявским. - Тверь, 1869. - XIII, 219 ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год : с алфавитным указателем и приложениями | Сост. М. Чернявским. - Тверь, 1869. - XIII, 219 ... Показать все
Смерть
Неизвестно