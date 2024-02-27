Русинова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русинова Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1854 и 1857

Муж: Русинов Федор Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1865 ст.

Дочь: Туган-Барановская Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Русинов Федор Иванович

Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год : с алфавитным указателем и приложениями | Сост. М. Чернявским. - Тверь, 1869. - XIII, 219 ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Чернявский М.П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год : с алфавитным указателем и приложениями | Сост. М. Чернявским. - Тверь, 1869. - XIII, 219 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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