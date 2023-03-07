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Биан (Баева) Ольга Александровна

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

25.06.1878

Дата смерти

11.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1878

Отец: Баев Александр Егорович

Мать: Баева Гликерия Александровна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 25.06.1878 по 11.02.1966
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Место жительства
С 25.06.1878 по 11.02.1966
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
?.06.1878
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 11.07.1899 по 11.02.1966
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
По 11.07.1899
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
продавец
Бракосочетание
11.07.1899 ст.

Муж: Биан Михаил Карлович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.09.1900

Дочь: Биан-Максимова Софья Михайловна

Отец ребёнка: Биан Михаил Карлович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
11.02.1966
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
13.02.1966
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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