Биан (Баева) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения25.06.1878
Дата смерти11.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1878
Гражданство
С 25.06.1878 по 11.02.1966
Россия
Место жительства
С 25.06.1878 по 11.02.1966
Крещение
?.06.1878
Работа или профессия
С 11.07.1899 по 11.02.1966
Работа или профессия
По 11.07.1899
продавец
Бракосочетание
11.07.1899 ст.
Муж: Биан Михаил Карлович
Рождение ребёнка
30.09.1900
Дочь: Биан-Максимова Софья Михайловна
Отец ребёнка: Биан Михаил Карлович
Смерть
11.02.1966
Похороны
13.02.1966