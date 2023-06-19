Баева (Тупыгина) Гликерия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева (Тупыгина) Гликерия Александровна

Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Между 1934 и 1935

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1859
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение
1859

Отец: Тупыгин Александр Павлович

Мать: Тупыгина Мария Кузьминична

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
1859
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 1859
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Бракосочетание
11.01.1876 ст.

Муж: Баев Александр Егорович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 11.01.1876 ст.
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Мещанская жена
Рождение ребёнка
25.06.1878

Дочь: Биан Ольга Александровна

Отец ребёнка: Баев Александр Егорович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
После 1890
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Между 1934 и 1935
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область