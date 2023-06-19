Баева (Тупыгина) Гликерия Александровна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиМежду 1934 и 1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1859
Рождение
1859
Крещение
1859
Гражданство
С 1859
Россия
Бракосочетание
11.01.1876 ст.
Работа или профессия
С 11.01.1876 ст.
Мещанская жена
Рождение ребёнка
25.06.1878
Дочь: Биан Ольга Александровна
Отец ребёнка: Баев Александр Егорович
Похороны
После 1890
Смерть
Между 1934 и 1935