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Баев Александр Егорович

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

28.08.1855 ст.

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
До 1840
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
До 1840
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Рождение
28.08.1855 ст.

Отец: Баев Егор Гаврилович

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
До 11.01.1876
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
До 11.01.1876
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
11.01.1876 ст.

Жена: Баева Гликерия Александровна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
До 11.01.1876 ст.
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Отставной кандидат
Рождение ребёнка
25.06.1878

Дочь: Биан Ольга Александровна

Мать ребёнка: Баева Гликерия Александровна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Около 1930
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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