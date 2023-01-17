Баев Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения28.08.1855 ст.
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
До 1840
Гражданство
До 1840
Россия
Рождение
28.08.1855 ст.
Отец: Баев Егор Гаврилович
Мать: не указана
Место жительства
До 11.01.1876
Похороны
До 11.01.1876
Бракосочетание
11.01.1876 ст.
Работа или профессия
До 11.01.1876 ст.
Отставной кандидат
Рождение ребёнка
25.06.1878
Дочь: Биан Ольга Александровна
Мать ребёнка: Баева Гликерия Александровна
Смерть
Около 1930