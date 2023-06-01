Максина (Гомозова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Гомозов Василий Гаврилович
Мать: Гомозова Феодосия
Рождение ребёнка
28.09.1854
Дочь: Максина Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Федорович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно