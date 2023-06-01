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Максина (Гомозова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Гомозов Василий Гаврилович

Мать: Гомозова Феодосия

Рождение ребёнка
28.09.1854

Дочь: Максина Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Иван Федорович

Смерть
Неизвестно