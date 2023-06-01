Максин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 или 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1827 или 1828
Отец: Максин Федор Тимофеевич
Мать: Максина Ирина Никитична
Рождение ребёнка
28.09.1854
Дочь: Максина Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Максина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1856
Сын: Максин Иван Иванович
Мать ребёнка: Максина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно