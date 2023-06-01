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Максин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 или 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 или 1828

Отец: Максин Федор Тимофеевич

Мать: Максина Ирина Никитична

Рождение ребёнка
28.09.1854

Дочь: Максина Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Максина Евдокия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1856

Сын: Максин Иван Иванович

Мать ребёнка: Максина Евдокия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максина Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно