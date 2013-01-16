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Дъяченко Василий Викторович

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Место рождения

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.03.1949

Дата смерти

16.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1949

Отец: Дъяченко Виктор Николаевич

Мать: Дъяченко Евдокия Ефимовна

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Свидетельство о рождении ЯБ 233622 Актовая запись 172 от 25.03.1949
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дъяченко Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
18.10.1975

Дочь: Дъяченко Елена Васильевна

Мать ребёнка: Дъяченко Наталья Евгеньевна

Качканар, Качканарский, Свердловская область
Развод
30.12.1980

Жена: Дъяченко Наталья Евгеньевна

Качканар, Качканарский, Свердловская область
Смерть
16.01.2013
Качканар, Качканарский, Свердловская область
Свидетельство о рождении III-АИ 718084 Актовая запись 37 от 16.01.13

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