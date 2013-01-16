Дъяченко Василий Викторович
Место рождения
Дата рождения10.03.1949
Дата смерти16.01.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1949
Свидетельство о рождении ЯБ 233622 Актовая запись 172 от 25.03.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1975
Дочь: Дъяченко Елена Васильевна
Мать ребёнка: Дъяченко Наталья Евгеньевна
Развод
30.12.1980
Смерть
16.01.2013
Свидетельство о рождении III-АИ 718084 Актовая запись 37 от 16.01.13