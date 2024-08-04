Дъяченко Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1909
Дата смерти28.12.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1949
Сын: Дъяченко Василий Викторович
Мать ребёнка: Дъяченко Евдокия Ефимовна
Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Свидетельство о рождении ЯБ 233622 Актовая запись 172 от 25.03.1949
Рождение ребёнка
12.11.1953
Дочь: Чуркина Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Дъяченко Евдокия Ефимовна
Верещагино Пермская обл.
Бракосочетание
06.02.1955
Бюро ЗАГС Верещагинского района Молотовской области
Свидетельство ЯА 257642 Актовая запись 43 от 06.02.55
Рождение ребёнка
12.11.1955
Дочь: Зоузолкова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Дъяченко Евдокия Ефимовна
Смерть
28.12.1991