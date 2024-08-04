Дъяченко Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДъяченко Виктор Николаевич

Дъяченко Виктор Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1909

Дата смерти

28.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1949

Сын: Дъяченко Василий Викторович

Мать ребёнка: Дъяченко Евдокия Ефимовна

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Свидетельство о рождении ЯБ 233622 Актовая запись 172 от 25.03.1949
Рождение ребёнка
12.11.1953

Дочь: Чуркина Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Дъяченко Евдокия Ефимовна

Верещагино Пермская обл.
Бракосочетание
06.02.1955

Жена: Дъяченко Евдокия Ефимовна

Бюро ЗАГС Верещагинского района Молотовской области
Свидетельство ЯА 257642 Актовая запись 43 от 06.02.55
Рождение ребёнка
12.11.1955

Дочь: Зоузолкова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Дъяченко Евдокия Ефимовна

Смерть
28.12.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.