Чуркин Иван Антонов
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти13.11.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Чуркин Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Минодора Иванова
Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева
Рождение ребёнка
До 1878
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева
Рождение ребёнка
До 1882
Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Григорьева Дарья Иванова
Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева
Рождение ребёнка
1883
Сын: Чуркин Илья Иванов
Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева
Рождение ребёнка
24.05.1886
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева
Рождение ребёнка
07.08.1893
Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева
Смерть
13.11.1902
Причина смерти: от чахотки