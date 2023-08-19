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Чуркин Иван Антонов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1847

Дата смерти

13.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Чуркин Антон

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Минодора Иванова

Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1878

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Чуркин Николай Иванов

Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Григорьева Дарья Иванова

Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Чуркин Илья Иванов

Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.05.1886

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.08.1893

Сын: Чуркин Емельян Иванов

Мать ребёнка: Чуркина Ульяния Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
13.11.1902
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от чахотки
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